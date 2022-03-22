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Van'da silahlı kavga: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Yılmaz Sönmez - Yerel
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- Van'da silahlı kavga: 1 ölü Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı Van'ın İpekyolu ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 şüpheli ise gözaltına alındı.

- Van'da silahlı kavga: 1 ölü

Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 şüpheli ise gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 21 Mart 2022 tarihinde İpekyolu ilçesinde meydana gelen "kasten öldürme" olayı ile ilgili çalışma yapıldı belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerimizce yapılan programlı ve titiz çalışmalar sonucunda, olayın şüphelileri olduğu tespit edilerek gözaltına alınan 7 şahsın üst, ev ve araçlarında yapılan aramalarda; 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 4 adet pala ve 2 adet çakı ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 7 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, çok yönlü soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Van'da silahlı kavga: 1 ölü

Van'da silahlı kavga: 1 ölü

Van'da silahlı kavga: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Güncel, Haberler

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