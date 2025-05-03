Van'da Şiddetli Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Haber: İshak KARA

(VAN) - Van'da dün gece etkili olan yağmur ve yağış gece yarısı yerini fırtınaya bıraktı. Şiddetli fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, araçlarda hasar oluştu.

Van, akşam saatlerinde aniden başlayan ve kısa sürede etkisini artıran şiddetli fırtınayla sarsıldı. Kent genelinde şiddetli fırtınadan dolayı birçok binanın çatısı yerinden söküldü, araçların camları kırıldı. Kent merkezindeki cadde ve sokaklarda elektrik kesintileri yaşanırken, vatandaşlar geceyi karanlıkta geçirmek zorunda kaldı. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçların devrildiği, trafolarda ise hasar oluştuğu bildirildi.

Çatısı uçan Rıdvan Can, "Dün gece Van'da meydana gelen şiddetlı fırtınayla birlikte evimiz ağır hasar gördü. Çatılarımız uçtu. Ev halkı olarak büyük panik yaşadık. Çocuklar sabaha kadar uyumadı, rüzgar halen devam ediyor. Allah beterinden korusun" dedi.