Van'da şehit olan polisin adı Cizre'deki kütüphanede yaşatılacak

Van'da 10 yıl önce hastanenin acil servisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Tuncay Akyüz'ün ismi Şırnak'ın Cizre ilçesindeki kütüphaneye verildi.

Cizre'de Yeşeren Gençlik Derneği ile Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneğince Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunda açılan kütüphaneye evli ve bir çocuk babası şehidin adı verildi.

Kütüphanenin açılışına, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Okan Talay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ile dernek başkanları ve şehit polis Akyüz'ün yakınları katıldı.

Osmaniye'den açılış törenine katılan şehidin annesi Şadiye Akyüz, çok duygulandığını belirterek, "Evladımın isminin bu okulda yaşatılması beni çok mutlu etti. Kurulmasında emek veren Dernek başkanı Hatice Hanım'a teşekkür ederim." dedi.

Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan da Şırnak merkez ilçe ve beldelerinde şehitler adına kurdukları 20'nci kütüphanenin açılışını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şehidi rahmetle andıklarını söyledi.