Van'da Sağlık Çalışanları Filistin'e Destek İçin Sessiz Yürüyüş Düzenledi

Van'da görev yapan sağlık çalışanları, Filistin'e yapılan saldırılara dikkat çekmek için "sessiz yürüyüş" düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları iki ayı aşkın bir süredir devam ediyor. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de saldırılara protestolar sürüyor. Bu çerçevede Van'ın Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda sağlık çalışanı, Cumhuriyet Caddesi'ndeki kent meydanına kadar slogan atmadan yürüdü.

"Gazze'de 283 sağlık çalışanı öldürüldü"

Burada grup adına açıklamalarda bulunan Dr. Abdullah Sakman, İsrail'in Filistin'de 10 yıllardır devam ettirdiği sistematik işgal ve zulmün 7 Ekim'den bu yana, soykırımdan başka hiçbir kelimeyle anlatılamayacak boyutlara ulaştığını belirtti. Katliamın bütün dünyanın gözü önünde devam ettiğini ve gücü yetenlerin ise sessizce izlediğini ifade eden Dr. Sakman, "İnsan hakları ve uluslararası hukuk kuralları açıkça ihlal edilerek binlerce sivil, kadın ve çocuk acımasızca katledilmiştir. Ayrıca tıbbi malzemelerin temini ve sağlık hizmetlerinin sunumu da engellenerek kuvözdeki bebeklerin dahi ölümüne neden olunmuştur. Gazze'de geçtiğimiz hafta itibariyle 283 sağlık çalışanı öldürüldü, son iki ayda Birleşmiş Milletler tarihindeki en ölümcül çatışma yaşandı; 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından bombalanan 24 farklı hastane ve hizmet dışı bırakılan 100'den fazla ambulans da dahil olmak üzere Gazze'deki sağlık tesislerine toplamda 212 saldırı düzenlendi. İsrail onlarca doktoru tutukladı, onların nerede olduğu bilinmiyor. Gazze şehrinin ana hastanesi olan Şifa Hastanesi Başhekimi Muhammed Ebu Salmia, 22 Kasım'dan bu yana İsrail tarafından tutuklu bulunuyor. Diğer pek çok kıdemli doktor, neredeyse iki haftadır hiçbir suçlama olmaksızın İsrail ordusu tarafından gözaltında tutulmaya devam ediyor ve kimse onların nerede olduğunu bilmiyor" dedi. - VAN