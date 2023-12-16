Üye Girişi
Haberler

Van'da Sağlık Çalışanları Filistin'e Destek İçin Sessiz Yürüyüş Düzenledi

Güncelleme:
Abone Ol

Van'da görev yapan sağlık çalışanları, Filistin'e yapılan saldırılara dikkat çekmek için sessiz yürüyüş düzenledi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşı protesto gerçekleştirildi.

Van'da görev yapan sağlık çalışanları, Filistin'e yapılan saldırılara dikkat çekmek için "sessiz yürüyüş" düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları iki ayı aşkın bir süredir devam ediyor. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de saldırılara protestolar sürüyor. Bu çerçevede Van'ın Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda sağlık çalışanı, Cumhuriyet Caddesi'ndeki kent meydanına kadar slogan atmadan yürüdü.

"Gazze'de 283 sağlık çalışanı öldürüldü"

Burada grup adına açıklamalarda bulunan Dr. Abdullah Sakman, İsrail'in Filistin'de 10 yıllardır devam ettirdiği sistematik işgal ve zulmün 7 Ekim'den bu yana, soykırımdan başka hiçbir kelimeyle anlatılamayacak boyutlara ulaştığını belirtti. Katliamın bütün dünyanın gözü önünde devam ettiğini ve gücü yetenlerin ise sessizce izlediğini ifade eden Dr. Sakman, "İnsan hakları ve uluslararası hukuk kuralları açıkça ihlal edilerek binlerce sivil, kadın ve çocuk acımasızca katledilmiştir. Ayrıca tıbbi malzemelerin temini ve sağlık hizmetlerinin sunumu da engellenerek kuvözdeki bebeklerin dahi ölümüne neden olunmuştur. Gazze'de geçtiğimiz hafta itibariyle 283 sağlık çalışanı öldürüldü, son iki ayda Birleşmiş Milletler tarihindeki en ölümcül çatışma yaşandı; 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından bombalanan 24 farklı hastane ve hizmet dışı bırakılan 100'den fazla ambulans da dahil olmak üzere Gazze'deki sağlık tesislerine toplamda 212 saldırı düzenlendi. İsrail onlarca doktoru tutukladı, onların nerede olduğu bilinmiyor. Gazze şehrinin ana hastanesi olan Şifa Hastanesi Başhekimi Muhammed Ebu Salmia, 22 Kasım'dan bu yana İsrail tarafından tutuklu bulunuyor. Diğer pek çok kıdemli doktor, neredeyse iki haftadır hiçbir suçlama olmaksızın İsrail ordusu tarafından gözaltında tutulmaya devam ediyor ve kimse onların nerede olduğunu bilmiyor" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Filistin İsrail Gazze Van Haberler

Bakmadan Geçme

Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (109. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (355. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Aras Kargo Pazar günü açık mı? Aras Kargo Pazar günü dağıtım yapıyor mu, çalışıyor mu? Samsunspor - Pınar Karşıyaka Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Pınar Karşıyaka Basket maçı ne zaman? Sergio Oliveira sakatlandı mı? Sergio Oliveira neden oynamıyor, kadroda yok? İlaç fiyatlarına zam mı geldi? İlaçlara zam mı yapıldı? Ali Fazıl Kasap kimdir? Ali Fazıl Kasap kaç yaşında, nereli? Ali Fazıl Kasap hayatı ve biyografisi! Tofaş - Çağdaş Bodrum Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tofaş - Çağdaş Bodrum Basket maçı ne zaman? Kirli Sepeti hangi gün? Kirli Sepeti hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor? İstanbul vapur seferleri iptal mi? İstanbul İDO, BUDO, deniz otobüsleri çalışıyor mu? Bursa'da Deprem mi oldu? Bursa'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Hafta sonu kar yağacak mı? 16-17 Aralık Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Seda Tosun ile Taner Ataş boşandı mı? Seda Tosun ile Taner Ataş ayrıldı mı, neden ayrıldı? Hafize Gaye Erkan evli mi? Hafize Gaye Erkan kiminle evli, eşi kim? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 16 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title