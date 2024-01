Van'da Sağlık Çalışanları Filistin'e Destek İçin Sessiz Protesto Yaptı

Van'da görev yapan sağlık çalışanları, Filistin'e yapılan saldırılara dikkat çekmek amacıyla başlattıkları sessiz protestolarına bu hafta da devam etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları iki ayı aşkın bir süredir devam ediyor. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de saldırılara protestolar sürüyor. Sağlık çalışanlarının Van'da düzenlediği protestolar ise 8'inci haftasına girdi. Bu hafta da Van'ın Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda sağlık çalışanı, burada slogan atmadan sessiz bir şekilde İsrail'in hastane saldırılarını protesto etti.

Burada grup adına açıklamalarda bulunan Uzman Dr. Metin Erden, İsrail'in Filistin topraklarında işlediği suçların büyüyerek devam ettiğini belirtti. İsrail'in yalnızca Filistin halkına karşı değil, bütün insanlığa karşı suçlu olduğunu ifade eden Dr. Erden, "Terörist İsrail sadece Filistinli çocuklara değil, bütün çocuklara karşı suçludur. Nasıl ki hiçbir suç cezasız kalmaz, İsrail için de ceza günü hızla yaklaşmaktadır. Bugün biz hekimler ve sağlık çalışanları olarak terör, soykırım ve işgale karşı yürüyüşümüzün 8. haftasındayız. Ülkemizde gündemin dağıtılıp Filistin'e desteğin azaltılmaya çalışıldığının farkındayız. Gazze halkı ise tam 91 gündür uçak ve bomba seslerine, yıkıma ve katliama karşı direniyor. Uyku, güvenlik hissi ve düzenli beslenme gibi insanın temel ihtiyaçlarından hiçbirine sahip olmadıkları 91 gün. Sağlık hizmetlerine ulaşım gibi bizim için paha biçilemez bir hak, oradaki insanlar için ölümden önceki son durak. Bütün bunlara, İsrail tarafından uygulanan teröre rağmen korkmayan ve yılmayan Gazze halkını, tutuklansalar da öldürülseler de görevleri başından bir an ayrılmayan Gazzeli sağlık çalışanlarını selamlıyoruz" dedi. - VAN