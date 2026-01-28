Haberler

Van'da Kamu Görevlilerinin de Yer Aldığı Suç Örgütüne Operasyon

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van, Hakkari ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik suçlarına karışan 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi.

(VAN) - Van, Hakkari ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik suçlarına karıştığı belirlenen suç örgütüne operasyon düzenlendi.

Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Van merkezli olarak Hakkari ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Toplam 7 adrese yapılan baskınlarda çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 otomobil, 7 cep telefonu, 7 SIM kart, 1 epikriz raporu ile 2 sağlık kurulu raporuna el konuldu. Yapılan çalışmalarda H.A.B, M.K.A, F.U, I.B, S.U, C.B. ve B.S. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, A.S. isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği, ele geçirilen materyallerin incelemeye alındığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'6 katlıyı yiyemeyen 8 katlıyı yiyemez' kuralı getiren hamburgerciye inceleme başlatıldı

Tuhaf kuralları ile gündeme gelen hamburgerci için harekete geçildi
Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı

Dev şirket tonlarca altını nükleer sığınakta saklamaya başladı
Fener'in yıldızı Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı

Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
2026'da akılalmaz olay! 16 yaşındaki Muhammet 'töre' kurbanı oldu

16 yaşındaki Muhammet "töre" kurbanı oldu
'6 katlıyı yiyemeyen 8 katlıyı yiyemez' kuralı getiren hamburgerciye inceleme başlatıldı

Tuhaf kuralları ile gündeme gelen hamburgerci için harekete geçildi
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
DEM Parti'nin saç örme akımına katılan hemşire görevinden uzaklaştırıldı

DEM Parti'nin saç örme akımına katılan hemşireye bir darbe daha