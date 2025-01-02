Üye Girişi
Haberler
Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti
Usta sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti
13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı! İşte Ferdi Tayfur'un film gibi hayatı
13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı!
Ferdi Tayfur, hasta yatağındaki son açıklamasında 'Ben çok iyiyim' mesajı vermişti
Hasta yatağından seslenmişti! İşte Ferdi Tayfur'un son sözleri
DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
DEM Parti'nin sıradaki durağı AK Parti! Tarih verdi

Van'da Regaip Kandili Coşkusu

Van'da Regaip Kandili Coşkusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vanlılar, üç ayların habercisi Regaip Kandili dolayısıyla camilere akın ederek dualar etti. Cami imam hatibi, bu özel günlerin Müslümanlar için önemli fırsatlar olduğunu vurguladı.

Vanlılar, üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili dolayısıyla camilere akın etti.

Rahmet, mağfiret ve bereket iklimi olarak kabul edilen üç ayların habercisi Regaip Kandili münasebetiyle il genelindeki camilerde özel programlar düzenlendi. Yatsı namazının ardından Edremit Müftü Ömer Azmi Efendi Camii'ne gelen çok sayıda vatandaş, namaz kılıp dualar etti.

Kandilin tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunan cami imam hatibi, bu özel gün ve gecelerin Müslümanlar için önemli birer fırsat olduğunu vurguladı. Gecede ellerini semaya açarak bol bol dua eden vatandaşlar, daha sonra camiden ayrıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İşte Arda'nın yeni takımı
img

Bahçeli'ye "Kürt ağası" dediği Ahmet Türk'ten dikkat çeken hediye
img

Bu işlemler için hastaneye gitmeye son! Aile hekimliğinde yeni dönem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?
Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı
Terör örgütü ile ilgili bir karar da Suriye'den
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
Aile hekimliğinde yeni dönem başladı
Bu işlemler için hastaneye gitmeye son! Aile hekimliğinde yeni dönem
Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi: Yazıklar olsun
Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi

Son Dakika Haberleri

Yabani final mi yapıyor? Yabani bitti mi 2025? Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu 2 Ocak Perşembe? Ferdi Tayfur son hali nasıldı? TRT Spor canlı izle! INTER ATALANTA maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki İnci Taneleri neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Siyah Kalp neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Ferdi Tayfur hangi filmlerde oynadı? Inter Atalanta CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Atalanta maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Ferdi Tayfur cenaze namazı nerede, ne zaman kılınacak? Ferdi Tayfur kimdir? Ferdi Tayfur hayatı ve biyografisi! Ferdi Tayfur evli mi, eşi kim, kaç çocuğu var?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.