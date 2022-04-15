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Van'da Ramazan etkinlikleri tüm güzelliğiyle sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Van'da Ramazan etkinlikleri tüm güzelliğiyle sürüyor

Van Büyükşehir Belediyesinin Ramazan etkinlikleri tüm güzelliğiyle devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesinin Ramazan etkinlikleri tüm güzelliğiyle devam ediyor.

11 ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı Ramazan'ı maneviyatına uygun bir şekilde yaşatmak için etkinliklerini sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, Vanlılara Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle dolu dolu bir gece yaşattı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca Cumhuriyet Caddesi City Van AVM yanındaki etkinlik alanında organize edilen program, Edremit Ulu Cami İmamı Hafız Abdurrahman Türün'ün Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Vatandaşların soğuk havaya rağmen ilgi gösterdiği programda katılımcılara Kur'an ziyafeti sunulurken, İlahi Sanatçısı Hasan Dursun ise birbirinden güzel ilahi ve ezgiler seslendirdi.

Gecenin geç saatlerine kadar devam eden etkinlik, vatandaşlara Ramazan ayının güzelliklerini tekrar yaşatırken, etkinliklerin Kadir Gecesi'ne kadar devam edeceği belirtildi. - VAN

Van'da Ramazan etkinlikleri tüm güzelliğiyle sürüyor

Van'da Ramazan etkinlikleri tüm güzelliğiyle sürüyor

Van'da Ramazan etkinlikleri tüm güzelliğiyle sürüyor

Van'da Ramazan etkinlikleri tüm güzelliğiyle sürüyor

Van'da Ramazan etkinlikleri tüm güzelliğiyle sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan, Van, Yerel, Haberler

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