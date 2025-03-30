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Van'da Ramazan Bayramı Coşkusu

Van'da Ramazan Bayramı Coşkusu
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Ramazan Bayramı'nda Van'da camilere akın eden vatandaşlar, bayram namazı sonrası birbirleriyle kucaklaşarak bayramlaştı. Edremit Müftü Ömer Azmi Efendi Camii'nde okunan hutbede huzur, neşe ve dayanışma vurgulandı, Gazze'deki Müslümanlar için dualar edildi.

Van'da Ramazan Bayramı dolayısıyla sabahın erken saatlerinde camilere akın eden vatandaşlar, salavatlar eşliğinde birbirleriyle bayramlaştı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın edildi. Kılınan bayram namazının ardından Edremit Müftü Ömer Azmi Efendi Camii'nde, cami imam hatibi tarafından bayram hutbesi okundu. Okunan hutbede; huzur, neşe ve dayanışma günleri olan bayram sabahına kavuşmanın sevinci yaşanıldığı belirtildi. Hutbenin devamında, saldırı altındaki Gazze'deki Müslümanların sadece bayram sevincinden mahrum kalmadığı, aynı zamanda dünyanın gözü önünde açlık, susuzluk ve her türlü yokluk içinde hayatta kalma mücadelesi verdiği vurgulandı. Hutbenin devamında bütün İslam alemine dualar edildi.

Hutbeden sonra saf tutan cami cemaati birbirleriyle salavatlar eşliğinde kucaklaşarak bayramlaştı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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