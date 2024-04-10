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Van'da Ramazan Bayramı coşkusu

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Van'da Ramazan Bayramı coşkusu

Vanlılar bayram namazı için camilere akın etti

VAN - Van'da Ramazan Bayramı dolayısıyla sabahın erken saatlerinde camilere akın eden vatandaşlar, salavatlar eşliğinde birbirleriyle bayramlaştı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın edildi. Kılınan bayram namazının ardından Edremit ilçesindeki Hacı Abdullah Coşar Camii'nde, cami imam hatibi tarafından bayram hutbesi okundu. Okunan hutbede; huzur, neşe ve dayanışma günleri olan bayram sabahına kavuşmanın sevinci yaşanıldığı belirtildi. Hutbenin devamında, saldırı altındaki Gazze'deki Müslümanların sadece bayram sevincinden mahrum kalmadığı, aynı zamanda dünyanın gözü önünde açlık, susuzluk ve her türlü yokluk içinde hayatta kalma mücadelesi verdiği kaydedildi.

Hutbeden sonra saf tutan cami cemaati birbirleriyle salavatlar eşliğinde kucaklaşarak bayramlaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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