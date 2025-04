Van'da Pazar Fiyatları Yükseliyor, Emekliler Geçim Zorluğu Çekiyor

(VAN) - Van'da semt pazarlarına alışverişe gelen vatandaşlar, fiyatların her hafta daha da yükselmesinden, esnaf ise satışların düşüklüğünden dert yanıyor. Pazara alışverişe gelen bir vatandaş, "Pazarda her şey çok pahalı, fiyatlar yüksek. Yani durumu iyi olmayan fazla bir şey alamıyor. Yani biz emeklilerin zaten gücü yetmiyor, benim gibi emekliler için çok pahalı" dedi.

Alım gücünün düşmesi ve artan hayat pahalılığı, Van'da da kendini hissettiriyor. Van'da pazarcı esnafı ve vatandaşlar, yaşadıkları ekonomik krizden dert yandı.

Pazara alışverişe gelen vatandaşlar ve pazarcı esnafı şunları söyledi:

"Pazar çok pahalı. Alışveriş pek yapamıyoruz ama yine de biraz yaptık yani. Emekliyiz, geçinemiyoruz ama ev bizim, onun için geçiniyoruz. Yoksa geçinemiyoruz. Evimiz var. 15 bin falan maaşımız var. Zor geçiniyoruz. Cumhurbaşkanı bize verdiği bir ikramiyedir yani Allah razı olsun. Yıllardan beri alıyoruz, 5 bin olsaydı daha iyi güzel olurdu."

"Piyasa berbat. Ne olacak vallahi bilmiyorum. Ülkenin düzeleceğini sanmıyorum. Boş gezenlerdeniz. Ne emekliyim, ne bir maaş var ne bir iş var ne bir güç var. Ne yapabiliriz ki? Pazar da pahalı. Hem de ne biçim pahalı?"

"Piyasa berbat, sonumuz iyi değil. Ne ile geçineyim? Pazara geldik bir sürü para gitti."

"Pazarda her şey çok pahalı, fiyatlar yüksek. Yani durumu iyi olmayan fazla bir şey alamıyor. Yani biz emeklilerin zaten gücü yetmiyor. Daha doğrusu bizim benim gibi emekliler için çok pahalı. Giyim, yiyecek, sebze ve meyve her şey öyle. Yani her şey pahalı. Bak ben benim hanımım bir tane çocuğum var, zor geçiniyoruz. Bu emekli maaşıyla. Kira 8- 9 milyon (bin) veriyoruz ama yine geçim zor. Gücümüze göre yapacağız. Emekli ikramiyesi de az. Vatandaş ses çıkardıktan sonra o ikramiyeyi de veriyor. Esasen yeteri kadar vermeleri lazım. Emekliyi düşürmeleri lazım. Emeklileri düşünmüyor, memuru düşünüyor. Ayakta olanları düşünüyor. Ayakta olmayanları düşünmüyor, bizleri hiç düşünmüyor. Yani emeklileri ölmüş insanları sırasına sokmuşlar. Nasılsa ölecekler, nasıl olsa şey işleri bitmiş artık. O açıdan tahmin edersem emeklileri fazla önem vermiyorlar."

"Görüyorsunuz 3 saattir dolaşıyoruz, bir kilo domates alıyoruz. Sence emekli nasıl geçinir, geçebilir mi? Şimdi bir şey diyeceğim yeri değil, başımıza iş açmayalım."

"Birinci sınıf vatandaş pazara gelmiyor"

"Hayatta biraz zorluk var yani. Valla abi bilmiyorum. Herkes kendi yanında kendini bir düşünse, bir imtihana verse düzelir yani. Şimdi bu iş bir kişiyle de olmuyor efendim. Yani herkes kendini bir imtihana çektirecek. Bir vicdanına bakacak bu önemli yani, şimdi illahi yani her insanda bir düşünce, bir karakter, bir düşünce, bir vicdan olacak. Yani halk olarak, devlet olarak, millet olarak bunu hep birlikte yapmak lazım bir kişiyle olmuyor bu. Yani altın tabakta yemek yiyen de var. Yani bu memleket böyle yani bu üçüncü sınıf insan var yani. Zaten pazarımıza birinci sınıf insan gelmiyor. Normal insanlar geliyor. Şimdi mesela hükümet millete, millet hükümete yapıyor. Ben bunu yani yüzde 50- 60 esnafı da haksız buluyorum. Çünkü neden? Sen mesela 100 metreden en az bir 3- 4 farklı fiyat çıkarılıyor. Aynı mal, aynı cins. Yani burada esnafa da sesleniyorum. Allah'ın rızası için herkes elini vicdanına bıraksın. Yani kendi yanında Allah rızası için biraz vicdanlı olmamız lazım."