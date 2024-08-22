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Van'da oto tamircileri çırak bulamıyor

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Van'ın Erciş ilçesindeki oto tamircileri, son birkaç yıldır çırak bulamamaktan yakınıyor. Aileler çocuklarını eğitim görmeleri için okullara yönlendirirken, oto tamirciliği gibi yetenek ve ustalık isteyen iler eski ilgiyi görmüyor.

VAN (İHA) – Van'ın Erciş ilçesindeki oto tamircileri, son birkaç yıldır çırak bulamamaktan yakınıyor.

Özellikle eski model araçların uğrak noktası olan oto sanayi sitelerinde çırakların sayısı azaldı. Aileler çocuklarını eğitim görmeleri için okullara yönlendirirken, oto tamirciliği gibi yetenek ve ustalık isteyen iler eski ilgiyi görmüyor. Ailelere seslenen oto tamir ustası İlyas İşler, yeteneği olan gençlerin en azından yaz tatillerinde birkaç ay da olsa bu mesleği öğrenmelerini, aksi takdirde ilerde bu mesleği icra edecek ustaların yetişmeyeceğini söyledi. İlyas İşler, "2000 yılından bu yana oto tamircisiyim. İş yerinde çalıştırmak için çırak bulamıyoruz. Eskiden bulduğumuz çıraklar şimdi aileleri bırakmadığı için gelmiyor. Buradan ailelere sesleniyorum, bu işlere gönüllü olan ve bu işleri yapabilen çocukları bize göndermelerini bekliyoruz. Bu yaz döneminde göndermeyen ailelerin en azından bundan sonra göndermelerini bekliyoruz. Biz gelen elemanları çalıştıralım, artık devlet de çalışan çocuklara destek veriyor. Mesleki eğitim merkezinde mesleğe yönelik okumalarını sağlıyor. Devletin verdiği destek ve sigortayla birlikte bizde burada haftalık harçlık veriyoruz. Bu işi öğrensinler, ileride bu iş bitme noktasına gelmesin" dedi.

Aracını tamire getiren Cihat Öztunç ise yakın zamanda arabasının bozulduğunu ve sanayide usta aradığını belirterek, "Biz iyi bir usta bulduk. Yalnız ustamızın ve bizim çektiğimiz sıkıntı, kimsenin ustanın yanında çalışmamasıdır. Bir de iyi bir usta olduğu için sürekli müşteri yoğunluğu yaşıyor ve tek başına araçların tamiriyle ilgilenmek zor oluyor. Gençlere şu tavsiyeyi vermek istiyorum; gidip bir kahvede, bir inşaatta çalışırsınız, yalnız onunla günü kurtarabilirsiniz. Güzel bir maaş alabilirsiniz. Yalnız bir mesleğiniz olmaz. Burada sanayide hiç bitmeyecek bir meslek kavramı var. Arkadaşlar buraya gelip bu işi öğrenirseniz, yarın öbür gün kolunuzdaki bir altın bileziğiniz olur" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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