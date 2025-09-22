Van'da Okuldaki Bıçaklı Saldırı Sonrası Eğitim Sen'den Protesto

(VAN)- Van'ın İpekyolu ilçesindeki Şehit Kemal Görgülü Ortaokulu'nda iki gün önce iki öğretmenin, dışardan gelen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğraması, Eğitim Sen Van Şubesi tarafından okul önünde protesto edildi.

Şehit Kemal Görgülü Ortaokulu'nda iki gün önce ders saatinde, eşiyle boşanma aşamasındaki olduğu belirtilen bir kişinin okula gelerek, iki öğretmeni öğrencilerin gözü önünde bıçakla yaralaması protesto edildi.

Eğitim Sen Van Şubesi tarafından okul önünde yapılan basın açıklaması sırasında, "Hükümet önlem al, emekçileri koru" ve "Güvenli okul, güvenli gelecek" sloganları atıldı.

"Hükümet önlem al"

Eğitim Sen Van Şube Eş Başkanı Funda Demir Bozkurt, saldırının bireysel bir olay değil, yıllardır dile getirilen güvenlik zafiyetlerinin sonucu olduğunu belirtti. Bozkurt, "Bu saldırı, alınmayan önlemlerin ve yetkililerin vurdumduymazlığının doğrudan sonucudur. Çocuklarımız travmatik bir deneyime maruz bırakılmış, psikolojik olarak derinden etkilenmiştir. Eğitim emekçilerinin ve öğrencilerin şiddet tehdidi altında eğitim-öğretime devam etmesi kabul edilemez" dedi.

Muhtardan güvenlik çağrısı

Selimbey Mahallesi Muhtarı Ömer Çelebi de yaşanan saldırıyı kınayarak, "Bu saldırılar geleceğimize ve ülkemizin istikbaline yönelik bir ihanettir ve kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Çelebi, okul giriş-çıkışlarının denetlenmesi ve sürekli güvenlik personeli görevlendirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Van Valiliği'ne çağrıda bulundu.