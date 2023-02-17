Van'da Miraç Kandilinde eller depremzedeler için semaya açıldı Van'da vatandaşlar Miraç Kandili dolayısıyla camilere akın ederek, Kahraman Maraş merkezli depremde etkilenenler için dua etti.

Van'da Miraç Kandilinde eller depremzedeler için semaya açıldı

VAN - Van'da vatandaşlar Miraç Kandili dolayısıyla camilere akın ederek, Kahraman Maraş merkezli depremde etkilenenler için dua etti.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülmesi ve buradan da 'huzur-u ilahiye' yükseldiği gece olarak bilinen Miraç Kandili, tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da dua ve ibadetle idrak edildi.

Kandili münasebetiyle Van İl Müftülüğü tarafından Ulu Camii'nde bir program düzenlendi. Camilere akın eden Vanlılar, geceyi namaz ve deprem felaketinden etkilenenler için dualarla idrak etti. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından konuşan Van İl Müftü Yardımcısı Sacit Emiri, gecenin önemiyle ilgili bilgiler verdi. Yapılan konuşmanın ardından depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifalar ve bölgede çalışanlara ise kolaylıklar olması konusunda dualar edildi.

Gecede ellerini semaya açan vatandaşlar bol bol dua ederken, cemaat yatsı namazının ardından camiden ayrıldı.