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Van'da Mevlit Kandili Coşkusu

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Vanlılar, Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrifinin yıl dönümünde Ulu Cami'de bir araya gelerek mevlit okudu, ilahiler seslendirdi ve dualar etti.

Vanlılar, Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili dolayısıyla camilere akın etti.

Van İl Müftülüğü tarafından Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrif etmesinin yıldönümü münasebetiyle bir dizi program düzenlendi. Mevlit Kandili dolayısıyla kentin en büyük camilerinden olan Ulu Cami'de Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda mevlit okundu, ilahiler seslendirildi, salavatlar getirildi ve namaz kılınarak dualar edildi. Camide gecenin önemine ilişkin vaaz veren İpekyolu İlçe Müftüsü Fatih Tavlaşoğlu, bu gece alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif ettiği gece olduğunu belirtti. Tavlaşoğlu, peygamberlerin insanlık için rehber olduğunu söyledi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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