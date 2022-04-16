Van'da Mescid-i Aksa'ya düzenlenen saldırılar kınandı - Haberler

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Van'da Mescid-i Aksa'ya düzenlenen saldırılar kınandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Van'da Mescid-i Aksa'ya düzenlenen saldırılar kınandı

Van'daki sivil toplum kuruluşları tarafından, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik düzenlenen saldırılar kınandı.

VAN (İHA) - Van'daki sivil toplum kuruluşları tarafından, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik düzenlenen saldırılar kınandı.

Geçtiğimiz günlerde işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya sabah namazı kılmak için gelen binlerce Müslüman'a İsrail polisinin saldırması sonucu çok sayıda kişi yaralanmıştı. Van'daki sivil toplum kuruluşları da İsrail'in bu saldırılarını kınamak üzere bir basın açıklaması ve dua programı düzenledi.

Sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, öğle namazını müteakip Hazreti Ömer Cami avlusunda bir araya geldi. Çok sayıda STK ve vatandaş burada İsrail aleyhine sloganlar attı. Sloganların ardından okunan basın açıklaması ve duanın ardından grup sessiz bir şekilde dağıldı. - VAN

Van'da Mescid-i Aksa'ya düzenlenen saldırılar kınandı

Van'da Mescid-i Aksa'ya düzenlenen saldırılar kınandı

Van'da Mescid-i Aksa'ya düzenlenen saldırılar kınandı

Van'da Mescid-i Aksa'ya düzenlenen saldırılar kınandı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sivil Toplum Kuruluşları, Mescit, Aksa, Van, Yerel, Haberler

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