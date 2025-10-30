Van'da 'Kuyu Tipi Hapishanelerin' Kapatılması İçin Basın Açıklaması

(VAN) - Van Emek ve Demokrasi Platformu, "kuyu tipi hapishanelerin" kapatılması talebiyle basın açıklaması düzenledi. İnsan Hakları Derneği (İHD) Van Şube Eşbaşkanı Mehmet Salih Coşkun, "Kuyu tipi olarak adlandırılan hapishanelerin kapatılmasını ve mahpusların isteği olan insanlık onuruna yaraşır koşulların bir an önce sağlanmasını talep ediyoruz" dedi.

Van Emek ve Demokrasi Platformu S Tipi, Y Tipi ve Yüksek Güvenlikli Cezaevlerinin kapatılması talebi ile Sanat Sokağı'nda kitlesel basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve üyelerinin yanı sıra çok sayıda yurttaş katıldı.

Platform adına açıklama yapan İHD Van Şube Eşbaşkanı Coşkun, şunları söyledi:

"Türkiye'de hapishaneler, her dönem işkence ve diğer kötü muamele uygulamalarının yoğun olarak yaşandığı mekanlar olmuştur. Bilindiği kadarı ile son verilere göre Y tipi 22 hapishane, yüksek güvenlikli 22 hapishane ve S tipi 7 hapishane olmak üzere toplam 51 yeni tip hapishane açılmıştır.

"S tipi hapishanelerindeki uygulamalar insan psikolojisi üzerinde birçok tahribata yol açıyor"

İHD Merkezi Hapishaneler Komisyonu'nun, Y ve S tipi hapishanelere dair hazırladığı raporda, yaşan hak ihlalleri 'ayakta sayım, izolasyon, çıplak arama, kötü muamele ve tecrit' olarak özetlenmektedir. Bu rapora göre hangi tür suç veya ceza aldığına bakılmadan mahpuslar, İdari ve Gözlem Kurulları'nın kararları neticesinde tekli odalara konulmaktadır. S tipi hapishanelerindeki uygulamaların özelikle insan psikolojisi üzerinde birçok tahribata yol açtığı, şüpheli ölümler, intihar vakaları, işkence ve kötü muamele uygulamalarının çokça yaşandığı yapılan başvurulardan derlenen verilerdir.

"Türkiye'de hapishane politikaları, insanlık onuruyla bağdaşmıyor"

Bu tür cezaevlerinin sosyal izolasyon, insansızlaştırma ve yalnızlaştırmayı kolaylaştıracak tarzda projelendirildiği görülmektedir. Türkiye'de hapishanelere yönelik uygulanan politikalar insanlık onuruyla bağdaşmayan tecrit ve izolasyonu en üst düzeyde amaçlayan politikalar olup, inşa edilen hapishanelerin mimari yapıları da bu amaca hizmet eder şekilde tasarlanmıştır. Bunun bir sonucu olarak 15 mahpus tarafından Türkiye'nin farklı hapishanelerinde açlık grevi ve ölüm oruçları başlatılmıştır. Başta Adalet Bakanlığı olmak üzere devletin yetkili kurumlarına çağrıda bulunuyoruz. Toplumun muhalif kesimlerini sindirmeye yönelik hapishaneler üzerinde uygulanan politikalara derhal son verilmesini, kuyu tipi olarak adlandırılan hapishanelerin kapatılmasını ve mahpusların isteği olan insanlık onuruna yaraşır koşulların bir an önce sağlanmasını talep ediyoruz."