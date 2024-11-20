Van'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

(VAN) - Van'da bir süredir devam eden sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı, dağlık alanlar karla kaplandı.

Van'ın Bahçesaray, Çatak ve Gevaş ilçelerine bağlı kırsal mahallelerinde kar yağışı etkili oldu. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye kadar ulaştığı mahalle ve mezra yollarında temizlik çalışması başlattı.