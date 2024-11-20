Van'da Kar Yağışı Etkili Oluyor
Van'da etkili olan sağanak yağışın ardından yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Bahçesaray, Çatak ve Gevaş ilçelerinde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı, ekipler temizlik çalışmaları başlattı.
(VAN) - Van'da bir süredir devam eden sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı, dağlık alanlar karla kaplandı.
Van'ın Bahçesaray, Çatak ve Gevaş ilçelerine bağlı kırsal mahallelerinde kar yağışı etkili oldu. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye kadar ulaştığı mahalle ve mezra yollarında temizlik çalışması başlattı.