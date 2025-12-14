Van'da 100'den Fazla Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Haber: İshak Kara

(VAN) - Van'da kar yağışı nedeniyle 102 köy yolu ulaşıma kapandı, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu.

Kar yağışının ardından kapanan yollar nedeniyle Bahçesaray'da 25, Çatak'ta 42, Gürpınar'da 18, İpekyolu'nda 4 ve Saray ilçesinde 13 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş ve 2 bin 730 rakımlı Güzeldere geçitlerinde kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye düştü. Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet geçidi ise ulaşıma kapatıldı.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yarım metreyi buldu

Başkale ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti, Van'ın yüksek kesimlerinde ise 50 santimetreyi buldu.

Karla mücadele ekipleri trafikte aksamaların olmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.