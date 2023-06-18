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Van'da kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti

Van'da kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti

Yerel Haberler

Van'da kalp krizi geçiren uzman çavuş Mehmet Bozdoğan hayatını kaybetti.

Van'da kalp krizi geçiren uzman çavuş Mehmet Bozdoğan hayatını kaybetti.

Hakkari'de görev yapan ve izne ayrılan uzman çavuş Mehmet Bozdoğan, Van'da kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Bozdoğan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bozdoğan'ın cenazesinin memleketi Kayseri'de defnedileceği öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kalp Krizi Hakkari Van Yerel Haberler

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