Van'da kaçak avlanan 150 kilo inci kefali ele geçirildi

VAN Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak avcılara karşı yürütülen çalışmalarda ağa takılı halde 150 kilogram inci kefaline el konuldu.

Van Gölü'ndeki endemik balık türü olan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor. Bu sıralar avlanması yasak olan inci kefali için Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını geceli gündüzlü sürdürüyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, Van'ın Edremit ilçesinde yaptığı denetimlerde sazlık alanda 100 metrelik ağa takılı halde 150 kilogram balık ele geçirdi. Bunlardan canlı olan yaklaşık 100 adet balık ekiplerce suya geri bırakıldı.

Yetkililer, inci kefalinin göç döneminde avlanmasının önüne geçmek için denetimlerin 7 gün 24 saat esaslı aralıksız devam edeceğini belirtti.

Öte yandan, ağın kim ya da kimler tarafından bırakıldığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.