Van'da "İcra Hukukundan Kaynaklanan Davalar" konulu meslek içi eğitim semineri

VAN Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Müdürlüğü tarafından "İcra Hukukundan Kaynaklanan Davalar" konulu meslek içi eğitim semineri Van'da başladı.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir'in açılış konuşmasıyla başlayan "İcra Hukukundan Kaynaklanan Davalar" konulu meslek içi eğitim semineri Van Elit World Otelde başladı. Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, İcra Hukukundan Kaynaklanan Davalar konusu davalarına bakmakla görevli Bölge Adliye Mahkemesi Başkan ve üyeleri ile hakimlere yönelik düzenlenen "İcra Hukukundan Kaynaklanan Davalar" konulu meslek içi eğitim seminerinin 3 gün süreceğini ve seminer ile 81 katılımcının eğitim alacağını vurguladı. Başkan Özdemir, "Yenilenen ve güçlenen yapısı, 'Güven Veren Adalet İçin Etkin Eğitim' anlayışını temel alan vizyonuyla çalışmalarına ara vermeden devam eden Türkiye Adalet Akademisi; aday eğitimi, hakim ve savcı eğitimleri, kamu kurumlarına yönelik hukuk ve adalet konularında düzenlenen hizmet içi eğitimlerle yabancı ülke hakim ve savcılarına yönelik yurt dışı eğitimler olmak üzere; 4 alanda eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Hedefimiz; hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hakim ve savcılar yetiştirmektir" dedi.

Hizmet içi eğitimler çerçevesinde bugün başlayan "İcra Hukukundan Kaynaklanan Davalar" konulu eğitim semineri, Hakim ve Savcılar Kurulu tarafından görevlendirilen 81 katılımcı ile meslek içi eğitimleri tamamlayacaklarını dile getiren Özdemir, "Bu eğitim çerçevesinde şikayet, itiraz ve itirazın kaldırılması, ilamlı takipler, rehinin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takipler, kambiyo senetlerine mahsus icra takipleri ve buna ilişkin icra mahkemesine başvurular, istihkak davaları, ihalenin feshi konuları aktif bir şekilde görüşülecek. İcra hukukundan kaynaklanan davalar konulu meslek içi eğitim seminerimizin tüm katılımcılar için başarılı olmasını diliyorum" diye konuştu. Serhat şehri Van'da "İcra Hukukundan Kaynaklanan Davalar" konulu meslek içi eğitim seminerinin düzenlenmesinde memnuniyet duyduğunu dile getiren Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ise güncel Yargıtay içtihatlarının değerlendirileceği ve mevzuat değişikliğinin konuşulacağı faydalı bir seminer çalışmasının olacağını kaydetti.