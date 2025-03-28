Van'da Husumetli Gruplar Arasında Kavga: 1 Yaralı

Van'da iki grup arasında çıkan kavga kamerada

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay dün öğle saatlerinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi, kafasına aldığı tekme darbesi sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.