Van'da Hafızlık Eğitimini Tamamlayan 8 Öğrenci Belge Aldı

Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 8 öğrenci, törenle hafızlık belgelerini aldı. Törende konuşan yetkililer, öğrencilerin başarılarını ve destek verenleri tebrik etti.

İpekyolu ilçesindeki Yeni Nurşin Camii altında bulunan Hacı Murat Değer Erkek Öğrenci Kur'an Kursu'nda eğitimlerini tamamlayan 8 öğrenci hafız oldu. Cuma namazının ardından düzenlenen törenle öğrenciler belgelerini emekli Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas'tan aldılar. Törende konuşan Nimetullah Arvas, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencileri tebrik ederek, ailelerine, hocalarına ve Kur'an kurslarına destek veren vatandaşlara ise teşekkür etti.

İpekyolu İlçe Müftüsü Fatih Tavlaşoğlu ise 2013 yılında açılan yatılı Kur'an kursunda bu yıl da önemli bir başarıya imza atıldığını belirtti. Tavlaşoğlu, yatılı talebe kursunda eğitim gören 50 öğrenciden sekizinin hafızlık eğitimini tamamlayarak belge almaya hak kazandığını ifade etti. Müftü Tavlaşoğlu, öğrencilerin örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitimini aynı dönemde sürdürdüğünü belirterek, "Hem ortaokul hem de hafızlık eğitimini birlikte yürütmek kolay değil. Buna rağmen öğrencilerimizin gösterdiği başarı bizleri son derece mutlu ediyor" dedi.

Yeni Nurşin Camii altında bulunan Hacı Murat Değer Erkek Öğrenci Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi alan öğrencilerin başarısı, cami cemaatinin de takdirini topladı. Hafızlık icazet belgelerini alan öğrencilerin yüzlerindeki mutluluk ise görülmeye değerdi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
