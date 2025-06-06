Van'da Geleneksel Toplu Kurban Kesimi Organizasyonu Düzenlendi

Van'da Geleneksel Toplu Kurban Kesimi Organizasyonu Düzenlendi
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Van Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği 19. toplu kurban kesimi organizasyonu, hijyenik şartlar altında ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Kesilen kurbanların etleri, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Van'da geleneksel hale gelen 19. toplu kurban kesimi organizasyonu düzenlendi.

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen geleneksel toplu kurban kesimi, Van Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği'nin üye ve gönüllülerinin yanı sıra, vatandaşların da katılımıyla gerçekleşti. Kurban kesimi sabahın erken saatlerinde başladı. Kesimler, hijyenik şartlarda, uzman kasaplar eşliğinde, tekbir ve salavatlarla gerçekleştirildi. Ardından dernek gönüllülerince parçalanan kurban etleri özenle paketlenerek daha önceden tespiti yapılan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dernek Başkanı Sedat Vatan, organizasyon hazırlıklarına bir ay önce başladıklarını hatırlattı. Başkan Vatan, "Vekalet sahibi hayırseverlerimize giderek yapmış olduğumuz çalışmaları birebir anlattık. Kendilerinden almış olduğumuz vekaletleri de kurban organizasyonumuzda mağdur ailelere dağıtmak için söz aldık. Bu süre zarfında bize destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Allah nasip etti, hayırseverlerimizin aracılığıyla Kurban Bayramının birinci gününde 13 büyükbaş kurbanlık keserek mağdur ve ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtacağız" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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