Van'da Geleneksel Futbol Turnuvasının 6. Şampiyonu SGK Oldu

(VAN)- Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu'nun her sene geleneksel hale getirdiği futbol turnuvasının 6. şampiyonu belli oldu. 8 takımın katıldığı ve eleme usulü ile gerçekleşen turnuvada rakiplerini yenen SGK şampiyon oldu.

Van'da bu sene 6'ncısı gerçekleşen turnuvaya Muhasebeciler Odası 4, Van Vergi Dairesi 1, İş Kur 1, Van Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 1 ve Van Ticaret Sanayi Odası'ndan (TSO) 1 takım olarak üzere toplam 8 takım katıldı.

8 takımın katılımıyla son bulan turnuvanın final maçında Vergi Dairesi ve SGK karşı karşıya geldi. Maçı 4-1 kazanmayı başaran SGK şampiyon olurken, Vergi Dairesi ikinci, Van TSO ise turnuvada üçüncü oldu.

Gerçekleşen etkinliğe Van TSO Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, ?Defterdar Ali Yerlikaya, Vergi Dairesi Müdürü Kutbeddin Doğan, Gelir Müdürü Ferhat Yağızer, SGK Müdür Yardımcısı Zahir Yiğit, Van SMMMO Başkanı Yakup Örenci, Tesmer Luca Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Şahin, Van SMMMO yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda muhasebeci ve mali müşavir katıldı.

Van SMMMO Başkanı Yakup Örenci, "Bu yıl 6'ncısını yaptığımız halı saha turnuvamızda paydaş kurumlarımız İş-Kur, Van TSO, Vergi Dairesi, SGK ile mali müşavir arkadaşlarımızın oluşturduğu 4 takımla birlikte 8 takım mücadele etti. Yapılan müsabakalar sonucunda Sosyal Güvenlik Kurumu finalde Vergi Dairesini 4-1 yenerek birinci oldu. Buradaki asıl amacımız, mali müşavirler ile paydaş kurum çalışanları arasında kardeşlik, dostluk duygularını pekiştirmek, bunda da başarılı olduğumuza inanıyorum. Katılım sağlayan paydaş kurumlarımıza ve meslektaşlarımıza çok çok teşekkürler" dedi.