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Van'da Gazze için yardım kampanyası düzenlendi

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Van'da Hayrat İnsani Yardım Vakfı tarafından Gazze'deki Müslümanlar için yardım kampanyası düzenlendi. Kampanya kapsamında toplanan yardımlar Gazze'ye gönderilecek.

Van'da Gazze için yardım kampanyası

VAN - Van'da Hayrat İnsani Yardım Vakfı tarafından Gazze'deki Müslümanlar için yardım kampanyası düzenlendi.

Beşyol Meydanı'nda 10 gün sürecek kampanyada toplanan yardımlar Gazze'ye gönderilecek. Kampanya ile ilgili açıklamada bulunan Hayrat İnsani Yardım Vakfı Van Koordinatörü Bedirhan Duman, amaçlarının halkı bilinçlendirmek olduğunu ifade ederek, "Burada gönüllü ev hanımlarının yaptığı kek, börek, keledoş gibi yiyeceklerin yanı sıra rozet ve atkılar satılarak elde edilen gelirle gıda alınıp yerine ulaştırılacak. Bunun yanında bizde burada gün boyu ücretsiz aşure ve çay dağıtımında bulunuyoruz. Amacımız sürekli bunu gündemde tutarak hem halkı bilinçlendirmek hem de yardım etmek isteyenlere yardımcı olmaktır" dedi.

Vatandaşların böyle durumda ne yapacaklarını bilmediklerinin altını çizen Duman, "Oraya gidemediğinden dolayı halkımız bu şekilde yardım ederek katkıda bulunuyorlar. Burada verilen 50 TL ile gıda kolileri oluşturabiliyoruz. Bunun yanında ilaç alıp gönderebiliyoruz. Karınca misali yardımda bulunuyoruz. En azından kimin yanında olduğumuzu belli edelim. Müslüman olmayan insanlar da sokağa çıkabiliyor. Çocukların, kadınların ölmesinden vicdanı olan herkes rahatsız oluyor. Bu nedenle bunu sürekli gündemde tutmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Gazze için düzenlenen yardım kampanyasının anlamlı olduğunu belirten vatandaşlar ise Hayrat Vakfına teşekkür ederek, "Siyonist İsrail'in yaptığı zulüm göz önündedir. Benim elimden bir şey gelmiyor. Müslüman devletler sessiz kalıyor, bir şey yapmıyorlar. Bizler evimizde rahat yatmıyoruz, her gün ağlıyoruz. Artık hareket edilmesi lazım" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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