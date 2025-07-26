Van'da Gazze İçin Basın Açıklaması Düzenlendi

Van'da Gazze İçin Basın Açıklaması Düzenlendi
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Van'da bir araya gelen vatandaşlar, Gazze'de süregelen insani dramaya dikkat çekmek amacıyla Beşyol Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Grup, Filistin lehine sloganlar atarak Gazze'deki duruma müdahale edilmesi gerektiğini vurguladı.

Van'da bir araya gelen vatandaşlar, Gazze'de devam eden insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Beşyol Meydanı'nda toplanan grup, "Gazze'de Abluka, Açlık ve Katliam Var" pankartı taşıyarak Filistin lehine sloganlar attı. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Grup adına konuşan Van Filistin'e Destek Platformu Dönem Sözcüsü Hayati Beyde, Gazze'de gerçekleştirilen soykırımın bir saat bile geciktirilmeden müdahale edilmesi gereken bir noktaya ulaştığını belirterek, "Gazze'de insanlar açlık ve susuzluktan can veriyor. Masum bebekler bir yudum süt içemeden dünyaya veda ediyor. Bu durum bütün insanlık için bir utanç, silinmeyecek bir alın karasıdır. Bu utançtan kurtulmak için harekete geçmek herkesten önce bizim sorumluluğumuzdur. Zira o topraklarda en son düşen sancak bizim sancağımızdı. İnsani, vicdani, imani sorumlulukların yanında bir de tarihi sorumluluk taşıyoruz. Dünyada vicdan sahibi halkların çığlıklarına rağmen yönetimler sessiz ya da hareketsiz. Zira sözün, kınamanın, lanetlemenin hiçbir anlam ifade etmediği iki yıllık süreçte anlaşılmış olmalıdır" dedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından dualar okundu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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