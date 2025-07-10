Van'da Gazze'deki Çocuk Katliamına Dikkat Çeken Sergi Açıldı

Van'da Gazze'deki Çocuk Katliamına Dikkat Çeken Sergi Açıldı
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İnsan ve Medeniyet Hareketi, Gazze'deki İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek için sergi düzenledi. Sergide, katliamlar sonucu kullanılan çocuk kıyafetleri ve oyuncaklar sergilendi.

Van'da İnsan ve Medeniyet Hareketi, Gazze'de İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla sergi düzenledi.

Sanat Sokağı'nda düzenlenen sergide; İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılar sonucu kana bulanmış çocuk kıyafetleri, kırık oyuncaklar ve minik ayakkabılar sergilendi. Ayrıca alana yapılan soykırımı anlatan Kürtçe ve Türkçe dövizler bırakıldı.

Sergi ile ilgili açıklamada bulunan Genç Hareket Van Birimi Başkanı Emrah Atiş, 7 Ekim'den beri İsrail'in Gazze'de düzenlediği katliamlara dikkat çekmeye devam ettiklerini ifade ederek, "Amacımız dünyanın neresinden olursa olsun zulümlere dur demek. Şu an gündemimizde Gazze var. Şu an modern dünyada var olan savaşlarda insanların, devletlerin birçok suçu gizli bir şekilde yaptığını, modern tekniklerle yaptığını görebiliyoruz. Fakat İsrail denen terör devleti, öyle bir aymazlık içinde ki, alenen bunu yapmaya devam ediyor. Binlerce insanı katletti ve katletmeye devam ediyor. Biz de bu sergiyle insanların hafızasını tekrar canlandırmak ve toplumsal bir bilinç oluşturmak istedik. Bu toplumsal bilinci de açıkçası biraz harekete geçirmek istedik" dedi.

İsrail'in Gazze'de yaklaşık 18 bin çocuk ve bebeği öldürdüğüne dikkat çeken Atiş, "Biz de onları temsil etsin diye hem oyuncak bebekleri hem çocuk kıyafetlerini kullandık. Amacımız orada yaşanan zulümleri ve katliamları tekrar hatırlatmaktır. Çünkü şöyle bir gerçek var. Ne kadar unutursak o kadar bununla hemhal olmaya doğru yol gider. Bugün bize yapılmıyor olabilir fakat yarın öbür gün aynısı başımıza gelmeyecek anlamına da gelmiyor. Tabi toplumsal bilinç oluşmazsa, ezilmeniz daha kolay olur. Biz de bu yaptığımız sergi ile beraber bu toplumsal bilinci oluşturmayı ve dünyanın neresinde olursa olsun zulme sessiz kalmamayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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