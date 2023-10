Van'da Filistin'e destek, İsrail'e tepki

VAN (İHA) – Van'daki camilerde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınarak dua edildi.

İsrail'in Filistin'in Gazze kentine yönelik sürdürdüğü bombardımanda yüzlerce kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralandı. Filistin halkına destek için Cuma namazı öncesi hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınırken, namazdan sonra da cami bahçelerinde İsrail'e tepki, Filistin'e destek açıklamaları yapıldı. Yukarı Norşin Camisi'nin bahçesinde de bir araya gelen kalabalık adına konuşan Anadolu Gençlik Derneği Van Şube Başkanı Ömer Gündüz, İsrail'e tepki göstererek, "Daha önce haykırdığımız gibi yine buradan haykırmayı bir vazife biliyoruz. İsrail'in başkenti ne Kudüs ne Tel Aviv'dir. İsrail'in başkenti cehennemin dibidir. Ey Allah'ın lanetlediği kavim İsrail ; ne kadar zülüm ederseniz edin, ne kadar kan dökerseniz dökün Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü, Filistin'i bizden koparamayacaksınız. Biz Mescid-i Aksa için canını vermeye hazır on binler, yüz binler, milyonlar olarak daima karşınızda olacağız. Tarih sahnesinden silinip gideceğiniz güne kadar sizinle mücadele edecek, kanımızın son damlasına kadar savaşacağız" dedi.

Sabah namazında eller Filistin için semaya kalktı

Türkiye geneli olduğu gibi Van'ın Erciş ilçesinde de sabah namazında bütün camilerde Filistinli halkı için dua yapıldı. Namaz sonrası açıklamalarda bulunan Erciş Müftüsü Abdullah Bora, İsrail zulmünün her şekilde devam ettiğini belirterek, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın talimatıyla ülkemizdeki bütün camilerimizden Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere bütün mazlum ve mağdurlara dua etmek için bir araya geldik. Namazımızı cemaatimizle beraber eda ettik. Katılan bütün cemaatimizden Cenab-ı Hak razı olsun. Namaz sonra tembihatımızı yaptık. Okunan hatimleri, Yasin'i Şerif surelerini ve Fetih surelerini de başta Filistinli şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimizin ruhlarına hediye eyledik. Rabbim kabul eylesin. Cenab-ı Hak şehitlerimize rahmet eylesin, onların şefaatine bizleri nail eylesin ve başta güzel ülkemiz olmak üzere bütün İslam beldelerinde her türlü maddi manevi semavi ve arizi bela ve musibetten muhafaza eylesin inşallah" dedi.

Erciş ilçesinde Cuma namazı öncesi de Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınırken, namaz sonra İsrail'e tepki açıklamaları yapıldı. - VAN