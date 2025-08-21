Van'da Evlat Nöbeti 107. Haftasında Slogan Atılmadı

Van'da Evlat Nöbeti 107. Haftasında Slogan Atılmadı
Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin başlattığı evlat nöbeti 107'nci haftasına girdi. Aileler, 'Terörsüz Türkiye' sürecinden dolayı slogan atmadı ve basın açıklaması yaptı.

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin başlattığı evlat nöbeti 107'nci haftasına girdi. Aileler "Terörsüz Türkiye" sürecinden dolayı bu hafta da slogan atmadı.

Çocukları farklı tarihlerde PKK tarafından kaçırılan 35 aile, ellerinde Türk bayraklarıyla DEM Parti Van İl Başkanlığı binasına yürüyerek burada basın açıklaması yaptı. Daha önceki eylemlerde PKK ve parti aleyhine slogan atan aileler artık slogan atmıyor. Buna karşılık, geçmiş haftalarda ailelerin sesini bastırmak için müzik açan DEM Parti yönetimi de bu hafta müzik açmadı.

Eylemlere oğlu Kenan için katılan Feyzi Yağmur isimli baba, 10 yıldır çocuğunun peşinde olduğunu belirtti. DEM Parti il binasının önüne gelip çocuğunu istediğini ifade eden Yağmur, "Allah devletimize zeval vermesin. Oğlum, beni görüp duyuyorsanız gelip devlet güçlerimize teslim olun. Gece gündüz peşindeyiz. Ben devletime güveniyorum" dedi.

Kardeşi Fatih için yaklaşık 4 yıldır mücadele verdiğini dile getiren Abdullah Arslan ise "İnşallah bu süreç başarıya ulaşır. Böylece kardeşim de buraya gelsin. Kardeşim üniversite öğrencisiydi, ailesine çok faydalı olacaktı. Ancak maalesef kandırılıp götürüldü" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Defne Samyeli ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında kimlik tartışması

Samyeli, "O aslında Alevi" diyen ROK'a fena patladı
