Van'da Pazar Esnafı Protesto İçin Tezgah Açmadı...

Van'ın Edremit ilçesinde pazarcılar, yeni pazar yerini kabul etmeyerek eski pazar alanında satış yapmak istedi. Polis ve zabıta tarafından engellenen esnaf, haklarının yok sayıldığını belirterek tezgah açmayı reddetti.

Haber: İshak KARA

(VAN) - Van'ın Edremit ilçesinde yeni pazar yerine gitmeyi reddederek, Şabaniye Mahallesi'ndeki çarşamba pazarında satış yapmak isteyen esnaf polis ve zabıta tarafından engellendi. Esnaf, protesto için tezgah açmayı reddetti.

Van'ın Edremit ilçesinde 613 pazarcı, kapasitesi 230 kişilik olan yeni kapalı semt pazarına yerleşmeyi reddetti. Esnaf, alanın dar ve işlevsiz olduğunu dile getirdi.

Şabaniye Mahallesi'ndeki Çarşamba Pazarı'nda tezgah açmak isteyen pazarcılar sabah saatlerinde engellendi.

Van Semt Pazarları Derneği Başkanı Mehmet Emin Ari, kapalı semt pazarına yerleşmeyi kabul etmeyeceklerini ve esnafın haklarının yok sayıldığını belirtti. Tezgah açmayan pazarcılar, bölgeden ayrılarak durumu protesto etti.

Ari, şöyle konuştu:

"Semt pazarı esnafı olarak haklarımızı sonuna kadar savunacağız. Bize yapılan ciddi bir haksızlık var. 613 esnafı dinlemeyen bir sistem var. Neden bizi dikkate almadan sadece istediğini diretiyorsun? Bize sundurma sözü verildi ama yapılmadı. Ara hatlarda araç geçmiyor. Numaralar neye göre yapılmış o da belli değil. Bize bir şey dayatarak bunu yapamazsınız. Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Bunun davasını yürütüyoruz. Biz burada bütün halka hitap ediyoruz. Bu insanlar kar kış demeden çalışıyor. Bizi kale almayanları biz de almayız. Biz haklarımızı sonuna kadar savunacağız. Biz buraya girmeyeceğiz ama her hafta buraya geleceğiz. Gerekirse bu sokakta pazarı iptal edip başka sokağa taşıyacağız ama bu haksızlığa asla boyun eğmeyeceğiz."

ANKA / Yerel
