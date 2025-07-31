Van'da Eski Sürücü Belgeleri İçin Yenileme Yoğunluğu

Van'da eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan sürenin dolmasına saatler kala nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşandı.

Van'da eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen sürenin bugün sona ermesiyle birlikte Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlükleri'nde yoğunluk arttı. Özellikle İpekyolu Nüfus Müdürlüğü başta olmak üzere kent genelindeki müdürlüklerde sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Yoğunluk nedeniyle müdürlük personeli aksama yaşanmaması adına tam kapasite çalışırken, vatandaşlar saatlerce sıra beklemek zorunda kaldı. Yetkililer, başvuruların bugün mesai bitimine kadar yapılması gerektiğini hatırlattı.

Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul da, İpekyolu Nüfus Müdürlüğü'nü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Daha sonra açıklamalarda bulunan Oda Başkanı Tuğrul, "Nüfus müdürlüklerini gezerek vatandaşların mağduriyetini gözlemliyorum. İnşallah süre uzatılır. Aksi halde çok sayıda vatandaş mağdur olacak. Son güne bıraktık, nasıl olsa hallederiz dedik ama yanlış yapmışız. Keşke daha önce gelseydik" dedi. - VAN