Van'da Engelliler Sorunlarını Anlattı

Engelliler sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istiyor

Zihinsel Engelliler Yeşeren Umutlar Derneği Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Zehra Kasapoğlu:

"Engellileri sadece 3 Aralık'ta değil, her gün görsünler"

Bedensel engelli Kader Oğuz:

"Bize engelimiz değil, insanlar zorluk çıkarıyor"

VAN - Van'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla yaşadıkları sorun ve sıkıntıları anlatan engelliler, bu sorunların bir an evvel çözüme kavuşturulmasını istediler.

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla yaşadıkları sorun ve sıkıntıları anlatan Vanlı engelliler; yüksek kaldırımlar, kendileri için yapılan rampaların önüne park edilen araçlar, üst geçitlerde asansör olmaması gibi birçok sıkıntı yaşadıklarını söylediler. 60 bin engellinin yaşadığı Van'da, gerek restoran ve kafelerin gerekse iş yerlerinin kendilerine göre dizayn edilmediğini aktaran engelliler, bu sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini belirttiler. 2 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle bedensel engelli olduğunu aktaran Zihinsel Engelliler Yeşeren Umutlar Derneği Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Zehra Kasapoğlu, "Hep zorluklarla karşılaşıyoruz. Sadece bir gün mü bizi görüyorlar. Bizler her gün o caddelerde, o şehirlerde yaşıyoruz. Sürekli bizim karşımıza engel bırakıyorlar. Bizde sağlam insanlar gibi bu ülkenin vatandaşıyız. Biz kendi durumumuzu kabul etmişiz ama bazı insanlar bizim durumumuzu kabul etmiyor ve sürekli önümüze engeller çıkarıyorlar. Allah devletimize zeval vermesin. Bize çok iyi bakıyor ama biz evde kalmak istemiyoruz. Bizde sağlam insanlar gibi işe girmek, çalışmak, topluma faydalı olmak istiyoruz. Biz çabalıyoruz ama maalesef önümüze engel çıkarıyorlar. Bu nedenle sadece 3 Aralık'ta değil her gün bizi görsünler" dedi.

"Sürücüler yolda gördükleri halde görmemezlikten geliyorlar"

Birçok alanda sıkıntı yaşadıklarını, en büyük engelin ise insanlar tarafından oluşturulduğuna işaret eden bedensel engelli Kader Oğuz ise "Haftanın bütün günleri bu sorunu yaşıyoruz. Yardım istediğimiz zamanda farklı şeylerle karşılaşıyoruz. Kimi suratını ekşitirken kimi de acıyarak, üzülerek yaklaşıyor. Eskisi gibi umurumuzda değil. Çünkü biz bu duruma alıştık. Özellikle minibüslerin, otobüslerin bizi almaması, gördükleri halde bizi görmemezlikten gelmesi zorumuza gidiyor. Şikayet ettiğimizde de suçlu yine biz oluyoruz. Bunun yanında kaldırımlara araçların park etmemesi, yolların kapatılmaması, sürücülerin bizi gördükleri yerde almasını istiyoruz. Çünkü bu durumdan çok sıkıldık. Yine üst geçitlerde asansör olmaması bize zorluk çıkarıyor. Mesela adliyeye gitmem gerekiyor. Üst geçitte asansör olmadığı için kullanamıyorum. Kısacası bize zorluk çıkaran engelimiz değil, insanlardır" ifadelerini kullandı.