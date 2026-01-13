Haberler

Van'da elektrik kesintisi esnafı mağdur etti

Van'da sabah saatlerinde yaşanan uzun süreli elektrik kesintisi, esnafın iş yerlerini açmasını engelledi. Kesintiden dolayı birçok işletme kapanırken, öğrenciler de dershanelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Van'da sabah saatlerinde yaşanan elektrik kesintisi, kent genelinde günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 5 saattir devam eden kesintiden dolayı esnaf iş yerlerini açamadı.

Van şehir merkezinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle işlerine başlayamayan esnaf, çareyi iş yerlerinin önünde beklemekte buldu. Elektrikle çalışan darabaların devre dışı kalması, iş akışını tamamen durdururken, birçok esnaf mağduriyet yaşadı. Bir dershanenin de kapısı açılmayınca önünde öğrenciler uzun kuyruk oluşturdu.

Açıklamalarda bulunan Esnaf Fehmi Tekin, "Sabah geldiğimizde elektrikler yoktu. Darabamız elektrikli olduğu için açamıyoruz. Mağduruz. Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin bir an önce elektrik vermesini bekliyoruz" dedi.

Kesintinin ne zaman giderileceğine dair Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.'den herhangi bir açıklama yapılmazken, esnaf sorunun bir an önce çözülmesini talep etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
