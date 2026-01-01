Van'da Çağ Düştü... Çığın Altında Kalan Kadın İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

(VAN) - Van'ın Çatak ilçesinde sabah saatlerinde düşen çığın altında bir kadın kaldı. Evinin bahçesinde bulunduğu sırada çığ altında kalan kadını kurtarmak için arama çalışmaları devam ediyor.

Van'ın Çatak ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana gelen çığda bazı evler kar altında kaldı. Meydan Dağı'ndan kopan çığın yerleşim alanına ulaşmasıyla büyük panik yaşandı. Çığ sırasında evlerde bulunan vatandaşlar hızla tahliye edilirken, bir evin içi tamamen karla doldu.

İlçe merkezindeki Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan bir kadın, evinin bahçesindeyken düşen çığın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, kadını kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Evlerden tahliye edilen kişiler pansiyona yerleştirildi.