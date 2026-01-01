Haberler

Van'da Çağ Düştü... Çığın Altında Kalan Kadın İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Çatak ilçesinde düşen çığın altında kalan bir kadını kurtarmak için arama çalışmaları devam ediyor. Çığın yerleşim alanına ulaşması ile bazı evler kar altında kaldı.

(VAN) - Van'ın Çatak ilçesinde sabah saatlerinde düşen çığın altında bir kadın kaldı. Evinin bahçesinde bulunduğu sırada çığ altında kalan kadını kurtarmak için arama çalışmaları devam ediyor.

Van'ın Çatak ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana gelen çığda bazı evler kar altında kaldı. Meydan Dağı'ndan kopan çığın yerleşim alanına ulaşmasıyla büyük panik yaşandı. Çığ sırasında evlerde bulunan vatandaşlar hızla tahliye edilirken, bir evin içi tamamen karla doldu.

İlçe merkezindeki Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan bir kadın, evinin bahçesindeyken düşen çığın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, kadını kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Evlerden tahliye edilen kişiler pansiyona yerleştirildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk, Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe katıldı

Yılın ilk gününde soluğu Galata Köprüsü'nde aldı
Van'da 2 mahalleye çığ düştü! Kar altında kalan bir kişi kurtarıldı, 22 ev boşaltıldı

2 mahalleye çığ düştü! 1 kişi kar altında kaldı, 22 ev boşaltıldı
Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor

Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor
Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu

Katıldığı programda Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu
Okan Buruk, Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe katıldı

Yılın ilk gününde soluğu Galata Köprüsü'nde aldı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
45 yaşındaki Ronaldinho'dan hayranlarını büyüleyen performans

Tanıyabildiniz mi? 45 yaşında yaptıklarıyla büyüledi