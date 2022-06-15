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Van'da dolunay güzelliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Van'da dolunay güzelliği

Van'ın Muradiye ilçesinde akşam saatlerinde görülen dolunay izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Van'ın Muradiye ilçesinde akşam saatlerinde görülen dolunay izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Muradiye semalarında akşam saatlerinde net olarak görülen dolunay güzelliğiyle mest ederken, ilçeye ayrı bir renk kattı. Bulutsuz havada net olarak görülen dolunay, şehri aydınlatmasıyla görenleri büyüledi. Dolunayın güzelliğini fırsat bilen bazı vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çekti. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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