Van'da Vatandaşlar, Sosyal Yardım Kömürlerinin Yanmadığı Gerekçesiyle Tepki Gösterdi

Güncelleme:
Van'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dağıtılan kömürlerin yanmadığını belirten dar gelirli aileler, daha kaliteli kömür talep ediyor. Mahalle sakinleri, kömürlerin evlerini ısıtmadığını ve kış şartlarında büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

(VAN) - Van'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ailelere dağıtılan kömürlerin yanmadığını belirten vatandaşlar, daha kaliteli kömür verilmesini talep etti.

Van Valiliği'nin yardıma muhtaç ailelere dağıttığı kömürün yanmamasına vatandaşlar tepki gösterdi. İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye ve Cevdetpaşa mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, kendilerine verilen kömürlerin sobada yanmadığını belirtti. Kömürlerin yeterli ısı vermediğini ve evlerini ısıtmadığını ifade eden vatandaşlar, özellikle kış şartlarının ağır geçtiği Van'da büyük mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi.

Dar gelirli aileler için adeta hayati önem taşıyan bu yardımların kalitesinin artırılmasını talep eden vatandaşlar, yetkililerden konuya ilişkin destek istedi. Vatandaşlar, "Devletimizin yardımına minnettarız ancak verilen kömürler ısınmamıza yetmiyor. Daha kaliteli kömür dağıtılmasını istiyoruz" dediler.

Kaynak: ANKA / Yerel
