Van'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Haber: İshak Kara

(VAN) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Van'da coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar, Beşyol Meydanı'nda bulunan Valilik önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Van Valisi Ozan Balcı, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Çelik ile beraber halkı selamladı.

Vali Balcı, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutladığımız bu mutlu günde sizlerle beraber olmaktan ve bu coşkuyu sizlerle birlikte yaşamaktan büyük mutluluk ve onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Tarihin en zorlu günlerinde, yurdun dört bir yanını düşman sarmışken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da yaktığı özgürlük ateşi Anadolu'nun tüm ocaklarında tüterek harlanmış ve vatan aşkıyla çarpan yüreklerden yükselen 'Ya İstiklal ya Ölüm' parolasıyla dünyaya milletimizin bağımsızlık inancı haykırılmış, birlik ve beraberliği ile özgürlüğünü zaferle taçlandırmıştır.

Kahraman ecdadımızın dünyaya örnek olarak göstermiş olduğu bağımsızlık mücadelesinde güneşin ve mavinin şehri Van'da da kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına her bir ferdimiz yüreklerinde vatan sevgisiyle mukaddes bildiği tüm değerler için canından geçmiştir. Binlerce şehit verdiğimiz bu topraklarda Vanlı hemşehrilerimiz, esarete ve dayatmalara hiçbir zaman boyun eğmemiştir. Zeve Şehitliğimiz de bunun en anlamlı göstergesidir."

Konuşmaların ardından törende şiirler okundu, eskrim, jimnastik ve halk oyunu gösterileri sunuldu.

Program resmi geçit töreni ile son buldu.