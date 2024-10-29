Van'da Çocuk ve Annesinin Türk Bayrağını Öpmesi Kameraya Yansıdı

Van'da bir çocuk ve annesinin Türk bayrağını öpmesi kameraya yansıdı.

Van'da annesi ile yolda yürüyen çocuk, bir kapıda asılı olan bayrağı görünce aniden annesinin yanından ayrılarak bayrağa doğru yürüyerek öptü. Bunu gören annesi de 3 kez bayrağı öptükten sonra yollarına devam ettiler. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - VAN