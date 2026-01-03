Haberler

Van–Çatak Yolunda İş Makinesi Kazası: 1 Yaralı

Güncelleme:
Van-Çatak karayolu üzerindeki çığ temizliği için giden bir iş makinesi kaygan zemin nedeniyle takla attı, operatör yaralandı.

(VAN) - Van– Çatak karayolunda çığ temizliği için bölgeye giden iş makinesinin kaygan zemin nedeniyle takla atması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Çatak ilçesine bağlı Görentaş Yapılı Mezrası mevkisinde yaşandı.

Van'a yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan mahalleye inen çığı temizlemek için bölgeye giden Karayolları'na ait iş makinesi, kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkarak yoldan çıktı ve takla attı.

Kazada iş makinesi operatörü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Van Bölge Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
