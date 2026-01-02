Van'da Çığ Altında Kalarak Hayatını Kaybeden Gülnaz Bitik, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Haber: İshak KARA

(VAN) - Van'da yaşanan çığ felaketinde kar kütlesinin altında kalarak hayatını kaybeden 61 yaşındaki Gülnaz Bitik'ın cenazesi, memleketi Van Çatak ilçesinde toprağa verildi.

Van'da yaşanan çığ felaketinde kar kütlesinin altında kalarak hayatını kaybeden 61 yaşındaki Gülnaz Bitik, Çatak ilçe mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Bitik'in 7'si kız, 3 erkek olmak üzere 10 çocuk annesi olduğu belirtildi.

Cenazeye AK Parti İlçe Başkanı Fazıl Babur, ailesi yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.