Van'da Çığ Eğitimi Devam Ediyor

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) öncülüğünde UMKE ve çevre illerden gelen personele yönelik çığ eğitimleri üçüncü haftasında da devam ediyor.

Türkiye'nin en fazla kar alan illerinden biri olan Van'da çığ felaketlerine karşı önlem almak ve muhtemel can kayıplarını önlemek amacıyla AFAD tarafından düzenli eğitimler veriliyor. AFAD eğitmenleri, Van-Hakkari karayolu üzerindeki 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde 5 günlük bir eğitim programı düzenliyor. Eğitime katılan personele çığ riski analizi, çığ bölgesinde güvenli çalışma yöntemleri, arama-kurtarma ekipmanlarının doğru kullanımı ve operasyon sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı bir şekilde aktarılıyor. Bir haftalık eğitimler cuma günü düzenlenen çığ tatbikatıyla sonlanıyor. - VAN