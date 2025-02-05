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Van'da Çığ Eğitimi Devam Ediyor

Van'da Çığ Eğitimi Devam Ediyor
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Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından düzenlenen çığ eğitimleri, bölgede muhtemel çığ felaketlerine karşı önlem almak amacıyla sürüyor. Eğitime UMKE ve çevre illerden gelen personel katılıyor.

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) öncülüğünde UMKE ve çevre illerden gelen personele yönelik çığ eğitimleri üçüncü haftasında da devam ediyor.

Türkiye'nin en fazla kar alan illerinden biri olan Van'da çığ felaketlerine karşı önlem almak ve muhtemel can kayıplarını önlemek amacıyla AFAD tarafından düzenli eğitimler veriliyor. AFAD eğitmenleri, Van-Hakkari karayolu üzerindeki 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde 5 günlük bir eğitim programı düzenliyor. Eğitime katılan personele çığ riski analizi, çığ bölgesinde güvenli çalışma yöntemleri, arama-kurtarma ekipmanlarının doğru kullanımı ve operasyon sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı bir şekilde aktarılıyor. Bir haftalık eğitimler cuma günü düzenlenen çığ tatbikatıyla sonlanıyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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