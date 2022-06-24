Van'da cami ve Kur'an kursları için temizlik ekibi oluşturuldu

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde bulunan 168 cami ve 71 Kur'an kursunun sürekli temizlenmesi için ekip oluşturuldu.

Van kent merkezinde cemaati fazla olan büyük cami ve Kur'an kursların temizliği için Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir adım atıldı. Bu çerçevede Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatları doğrultusunda 168 cami ve 71 Kur'an kursu olmak üzere 239 merkezde tahsis edilen 5 araç ve 28 personelle temizlik çalışması yürütülecek. Yukarı Norşin Camisi'nde düzenlenen tanıtım programına Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, İl Müftüsü Ömer Keskin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, din görevlileri ve temizlik personelleri katıldı.

Programda bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, camilere ve mescitlere sahip çıkmanın kendileri için bir vazife olduğunu belirtti. Hem kişisel hem de caminin temizliğiyle kişinin daha huşü içinde ibadet edeceğini ifade eden Genel Sekreter Çelikel, "Van Valisi Ozan Balcı'nın talimatlarıyla kısa süre içerisinde 168 camimiz, 71 Kur'an kursumuzda temizlik faaliyetlerimize başladık. Van Büyükşehir Belediyesi olarak 5 araç tahsis ettik ve 28 personelimizi bu işe vazifelendirdik. Toplam 7 ekip kurduk ve bu ekiplerden 2'si kadınlardan oluşuyor. Kısa sürede temizlik çalışmalarına başladık" dedi.

Şehirlerin ve camilerin büyümesiyle din görevlilerin bunları temizlikte yetersiz kalmadığını ifade eden İl Müftüsü Ömer Keskin ise cemaati ve giriş-çıkışı fazla olan camilerin belediye tarafından oluşturulan ekiplerce 239 merkezde temizlik çalışmalarının yapılacağını kaydetti. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel