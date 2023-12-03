Van'da bir kafe, rehabilitasyon merkezinde kalan bedensel engelli bireyleri ağırladı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Van'da çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenleniyor. Bu manada The Rest Coffee'de düzenlenen etkinlikte konuşan Van Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı İsa Berge, her bireyin aynı zamanda bir engelli adayı olduğunu belirterek, "Bunu hepimiz çok iyi bilmeliyiz. 3 Aralık gününün 'Dünya Engelliler Günü' olarak değil 'Dünya Özel İnsanlar Günü' olarak değiştirmemiz gerekiyor. Bu farkındalığı oluştururken toplumun bütün bireylerini ve özellikle yerel yönetimlerin bu anlamda ciddi adımlar atması gerekiyor. Bu denli hayata tutunan kardeşlerimiz, ailelerimiz ve bizler daha güçlü bir bakış açısıyla toplumda bir farkındalık oluşturarak toplumu renklendirebiliriz. Bu anlamda yerel yönetimlerin çok hizmet etmesi gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle bu özel insanları ağırlamalarından dolayı işletme sahibi ve çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

İşletme sahibi Sinan Uysal ise 3 Aralık nedeniyle böyle bir etkinliğin düzenlendiğini ifade ederek, "Bugün onlara ne kadar özel insanlar olduklarını hissettirmek maksadıyla bir araya geldik. Sadece 3 Aralık günü değil, her gün onlar için apayrı bir gün olmalı. Onlar hayatımızda her zaman özel bir yerdeler. Bu nedenle böyle bir etkinlik hazırladık" ifadelerini kullandı.

Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Hakan Aydın da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlama ifadesinin yanlış olduğuna dikkat çekerek, "Bu gün kutlama günü değil farkındalık günüdür. Bunu 365 güne yaymamız gerekiyor. Sadece engellilerin park yeri veya kaldırımlarda inip çıkacakları yerlere park etmemeye çalışarak bu günün anlam ve önemini 365 güne yayabilirsiniz. Bunun yanında herhangi bir yerde bir engelli gördüğünüzde lütfen ona farklı bir insanmış gibi davranmayalım. Normal bir insana nasıl davranıyorsak, ona da öyle davranalım. Ne eksik ne fazla. Ben bu anlamda bizi ağırlayan kafe sahibi ve çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Engelliler ve aileleri ise böyle bir günde kendilerini ağıladığı için kafe sahibine teşekkür ettiler. - VAN