Van'da Berat Kandili idrak edildi

VAN (İHA) - Van'da Ramazan ayının habercisi Berat Kandili nedeniyle vatandaşlar camilere akın ederek dua ve ibadetle geceyi idrak etti.

Şaban ayının 15. gecesi olarak bilinen Berat Kandili, tüm ülkede olduğu gibi Van'da da ibadetlerle, okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan dualarla ihya ediliyor. Van İl Müftülüğü tarafından 'On Bir Ayın Sultanı' Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili münasebetiyle kentin merkez camisi olan Ulu Cami'de bir program düzenlendi. Akşam namazının ardından, camiye gelen çok sayıda vatandaş namaz kılarak, dua etti. Şaban ayının 14'üncü gününü 15'ine bağlayan gecede idrak edilen Berat Kandili nedeniyle camilerde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid'i Şerif okundu, dualar edildi.

Programda gecenin öneminden bahseden İpekyolu İlçe Müftüsü Şehmus Bayler, Berat gecenin kurtuluş, af ve arınma gecesi olduğunu belirtti. Müftü Yardımcısı Bayler, af ve bağışlanma dilemek için bu tür gün ve geceleri değerlendirilerek idrak edilmesi gerektiğini kaydetti. - VAN