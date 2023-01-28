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Van'da beklenen kar yağışı başladı

Yerel Haberler

Van'da beklenen kar yağışı başladı Van'da yaşanan kuraklığın ardından, akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

Van'da beklenen kar yağışı başladı

VAN - Van'da yaşanan kuraklığın ardından, akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı olmasının tahmin edildiğini ifade eden Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, yağışların Muş, Bitlis, Hakkari ile Van ilinin kuzey ve güney ilçelerinde zaman zaman kuvvetli, bölgenin yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde olmasının tahmin edildiğini belirtti. Meteoroloji, gece saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer sis ve pus hadisesi konusunda uyarılarını yeniledi.

Ocak ayının kurak geçtiğini hatırlatan vatandaşlar, kar yağışının zirai açıdan ve su seviyesi düşen Van Gölü için önemli olduğunu kaydetti.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Van Yerel Haberler

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