Van'da bayramlaşma töreni düzenlendi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Van Valiliği bahçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Tören çerçevesinde alana gelen Vali Ozan Balcı, katılımcıların Kurban Bayramını tebrik etti. Vali Balcı, bayramlaşma töreninin ardından, Kurban Bayramı ziyaretlerini sürdürdü. Bayramlaşma törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli, vali yardımcıları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - VAN İhlas Haber Ajansı / Yerel Kurban Bayramı Kurban Balcı Van Yerel Haberler

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