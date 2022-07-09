Van'da bayramlaşma töreni düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da bayramlaşma töreni düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Van'da bayramlaşma töreni düzenlendi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Van Valiliği bahçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Tören çerçevesinde alana gelen Vali Ozan Balcı, katılımcıların Kurban Bayramını tebrik etti. Vali Balcı, bayramlaşma töreninin ardından, Kurban Bayramı ziyaretlerini sürdürdü.

Bayramlaşma törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli, vali yardımcıları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Kurban Balcı Van Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title