Van'da bayram öncesi sıkı denetim

Van Büyükşehir Belediyesi, Ticaret İl Müdürlüğü ve İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde zincir ve yerel marketler başta olmak üzere organik ürün satışı yapan işletmeler, fırınlar ve diğer esnaf gruplarına yönelik genel denetim yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi, Ticaret İl Müdürlüğü ve İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde zincir ve yerel marketler başta olmak üzere organik ürün satışı yapan işletmeler, fırınlar ve diğer esnaf gruplarına yönelik genel denetim yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, halk sağlığını korumak ve vatandaşların kaliteli ürünlere ulaşmalarını sağlamak amacıyla başlattığı denetimlerini sürdürüyor. Ramazan ayı nedeniyle sık sık denetim yapan ekipler, kent genelinde hizmet veren zincir ve yerel marketler, bayramlık ürünlerin satıldığı iş yerleri, organik ürün satışı yapan işletmeler, fırınlar ve diğer esnaf gruplarını tek tek denetledi.

Yapılan denetimlerde genel hijyen kuralları, ürünlerin son tüketim tarihleri, etiketsiz ürün (merdiven altı üretim), kasa-raf fiyat uyuşmazlığı, ilaçlama ve ruhsat gibi birçok konuda kontroller yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı gıda mühendislerinin de katıldığı denetimlerde, işlemelerde görülen eksiklikler için denetim ve ikaz formu düzenlenirken, daha sonra yapılacak denetimlerde uyarılan esnafın eksikliklerini gidermemesi durumunda ise cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Yapılan denetimlere Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Yusuf Coşar, Van Ticaret İl Müdürü Mehmet Murat Keremoğlu, İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, gıda mühendisleri ile emniyet müdürlüğü ve zabıta ekipleri katıldı. - VAN