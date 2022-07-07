Van'da bayram öncesi park, bahçe ve mesire alanları ilaçlanıyor - Haberler

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Van'da bayram öncesi park, bahçe ve mesire alanları ilaçlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Kavak - Yerel
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Van'da bayram öncesi park, bahçe ve mesire alanları ilaçlanıyor Van Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi park, bahçe ve mesire alanlarında vatandaşların rahat bir şekilde vakit geçirebilmeleri için ilaçlama çalışması başlattı.

Van'da bayram öncesi park, bahçe ve mesire alanları ilaçlanıyor

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi park, bahçe ve mesire alanlarında vatandaşların rahat bir şekilde vakit geçirebilmeleri için ilaçlama çalışması başlattı.

Van Büyükşehir Belediyesi; 29 ekip ve 50 personelle kent genelinde başlattığı ilaçlama çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Van Gölü kıyısı başta olmak üzere kentteki bataklık ve sazlık alanlarda ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, Kurban Bayramı öncesi de park, bahçe ve mesire alanlarında ilaçlama çalışmalarını artırırken, vatandaşların park, bahçe ve mesire alanlarında rahatça vakit geçirmeleri için yoğun mesai harcıyor. İlaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanılıyor.

Bayram öncesi yoğun bir mesai içinde olduklarını belirten Sağlık İşleri Şube Müdürü Yusuf Burhan Burkan, özellikle mesire alanlarında ilaçlama çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydetti.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - Yerel

Kurban Bayramı Van Yerel Haberler

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